مع نهاية "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".. تعرّف على التشكيلة المثالية للجولة الأولى

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة فى الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بـ "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
وتضمنت التشكيلة الأفضل للجولة الأولى على لاعبين من: النصر، الاتحاد، القادسية ولاعب واحد من كل من الهلال، الرائد، التعاون، الوحدة، الأهلي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مشاري سنيور (الرائد).
خط الدفاع: أليكس تيليس (النصر)، سعد الموسي (الاتحاد)، محمد وهيب أبوالشامات (القادسية)، اشرف المهديوي (التعاون).
خط الوسط: كريغ غودوين (الوحدة)، فرانك كيسيه (الأهلي)، نغولو كانتي (الاتحاد)، جوليان كوينونيس (القادسية).
خط الهجوم: ساديو ماني (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).