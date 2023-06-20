الكشف عن موعد أول مباراة يخوضها "ميسي" مع "إنتر ميامي"

وقال ماس "أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة، لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق".