الجولة السابعة من دوري روشن.. الأهلي يستضيف الرياض ونشوة الفتح تهدد ضمك

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 9 مباريات على مدى ثلاثة أيام، في سباق متواصل على صدارة الترتيب، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.
تُفتتح الجولة بثلاث مواجهات:
ضمك × الفتح – على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
الأهلي × الرياض – على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
الخلود × نيوم – على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
مباريات الجمعة
تُستكمل الجولة بثلاث مباريات أخرى:
الأخدود × النجمة – على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
الهلال × الشباب – في ديربي الرياض على ملعب "المملكة أرينا".
الاتفاق × الحزم – على ملعب "إيجو" في الدمام
مباريات السبت
تُختتم الجولة بثلاث مباريات حاسمة:
التعاون × القادسية – على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الخليج × الاتحاد – على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
النصر × الفيحاء – على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
صدارة مشتعلة
يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه التعاون بـ15 نقطة، ثم الهلال بـ14 نقطة.
وعلى مستوى الهدافين، يتصدر جواو فيليكس (النصر) القائمة بـ9 أهداف، يليه جوشوا كينغ (الخليج) بـ7 أهداف، ثم كريستيانو رونالدو (النصر) وجوليان كينونيس (القادسية) بـ6 أهداف لكلٍ منهما.