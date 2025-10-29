الجولة السابعة من دوري روشن.. الأهلي يستضيف الرياض ونشوة الفتح تهدد ضمك

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 9 مباريات على مدى ثلاثة أيام، في سباق متواصل على صدارة الترتيب، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.