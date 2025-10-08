الفيصل محفزًا لاعبي الأخضر قبل موقعة إندونيسيا: بعزيمة نجومنا ودعم جماهيرنا يتحقق الفوز

يواصل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعمه اللامحدود للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب إندونيسيا، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في محطة يُنتظر أن تكون مفصلية في مشوار التأهل.