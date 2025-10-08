الفيصل محفزًا لاعبي الأخضر قبل موقعة إندونيسيا: بعزيمة نجومنا ودعم جماهيرنا يتحقق الفوز

يواصل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعمه اللامحدود للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب إندونيسيا، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في محطة يُنتظر أن تكون مفصلية في مشوار التأهل.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، قال الفيصل:
«كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم أمام المنتخب الإندونيسي، بعزيمة نجومنا ودعم جماهيرنا يتحقق الفوز في مشوار التأهل لمونديال العالم 2026 – بإذن الله».
ويستضيف الأخضر السعودي نظيره الإندونيسي عند الساعة 8:45 مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي، وسط حضور جماهيري مرتقب يساند المنتخب في واحدة من أهم محطاته نحو المونديال.