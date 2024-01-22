بطولة آسيا 2023: منتخب قطر يواصل عروضه القوية ويتغلب على الصين

واصل منتخب قطر عروضه القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي في البطولة بفوزه على منتخب الصين بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2023.