رياضة

بطولة آسيا 2023: منتخب قطر يواصل عروضه القوية ويتغلب على الصين

بطولة آسيا 2023: منتخب قطر يواصل عروضه القوية ويتغلب على الصين

واصل منتخب قطر عروضه القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي في البطولة بفوزه على منتخب الصين بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2023.

هدف المباراة الوحيد سجله قائد المنتخب القطري حسن الهيدروس من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف البطولة، وذلك في الدقيقة الـ66 من زمن المباراة. علمًا بأن هذا أول الأهداف التي تستقبلها شباك الصين في دور المجموعات.

وتتصدر قطر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين للصين. وبذلك ضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

منتخب قطر
منتخب الصين
بطولة آسيا 2023

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