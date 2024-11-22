"عبدالله بن فهد" يُتوِّج الفارس "بيتندورف" بطلاً لـ"نهائي الرياض" لقفز الحواجز

توَّج الأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أمس الجمعة الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ، المصنف الـ44 عالميًّا في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلاً لنهائي الرياض في منافسات الفردي، ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.
ونجح الفارس فيكتور بيتندورف في خطف لقب بطل سوبر "نهائي الرياض" لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.65 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن قدره 66.98 ثانية، فيما حل الفارس البلجيكي غيليس توماس، المصنف الـ30 عالميًّا، ثانيًا بزمن 70.28 ثانية، وجاء الفارس الإيرلندي ميخائيل دوفي، المصنف الـ97 عالميًّا، ثالثًا بزمن قدره 79.00 ثانية.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخها خارج القارة الأوروبية 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال).
وشارك في الشوط 15 فارسًا وفارسة من نخبة فرسان العام.
وتُعد جولات "لونجين" سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز، وانطلق موسمها من الدوحة، مرورًا بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط وأخيرًا الرياض.
وكانت اللجنة المنظمة لـ"نهائي الرياض" قد أدرجت إضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، شهدت مشاركة 58 فارسًا وفارسة سعوديين بـ75 جوادًا؛ ما منحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.