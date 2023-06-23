الهلال يضم البرتغالي "روبن نيفيز" لثلاثة مواسم

أتم نادي الهلال التوقيع مع لاعب المنتخب البرتغالي "روبن نيفيز" قادمًا من فريق "ولفرهامبتون الإنجليزي"، لمدة ثلاث سنوات.
وجرت مراسم توقيع عقد انتقال "نيفيز" في العاصمة الفرنسية "باريس".
ويمتد عقد البرتغالي حتى نهاية موسم 2025 / 2026م.
ومثَّل الهلال رئيـس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
وكان نيفيز (26 عامًا) قد انضم إلى وولفرهامبتون عام 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك مع الفريق الإنجليزي في 253 مباراة بمختلف المسابقات، سجَّل خلالها 30 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وتتنافس أندية دوري روشن السعودي على ضم مجموعة من أبرز لاعبي العالم؛ إذ انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر في ديسمبر الماضي، وحسم نادي الاتحاد بطل المسابقة صفقتين عالميتين مؤخرًا، بتعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.