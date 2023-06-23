الهلال يضم البرتغالي "روبن نيفيز" لثلاثة مواسم

وتتنافس أندية دوري روشن السعودي على ضم مجموعة من أبرز لاعبي العالم؛ إذ انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر في ديسمبر الماضي، وحسم نادي الاتحاد بطل المسابقة صفقتين عالميتين مؤخرًا، بتعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.