قبل مواجهة "أجمك".. مدرب الاتحاد: تجربة جديدة أمام الكرة الأوزبكية ونسعى للفوز

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن مباراة الغد مهمة جدًّا؛ لأن نتيجتها قد يترتب عليها حسم الصدارة لصالحنا في حالة الفوز وسنلعب بكل قوة لتحقيق هدفنا، بالرغم من أننا لم نحصل على قدر كافٍ من الاستشفاء بعد المباراة الماضية في الدوري".