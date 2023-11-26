قبل مواجهة "أجمك".. مدرب الاتحاد: تجربة جديدة أمام الكرة الأوزبكية ونسعى للفوز

أكد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الاتحاد أن مواجهة فريقه غدًا أمام أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، تُعتبر تجربة جديدة بالنسبة له.
وقال غاياردو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هذه تجربتي الأولى أمام كرة القدم الأوزبكية، ولكن لديّ معلومات جيدة عنها؛ فقد شاهدت منتخبهم تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين، اللاعبون يملكون بنية جسمانية جيدة، وكرة القدم تتطور هنا بشكل كبير".
وأضاف: "تَسلمتُ قيادة الاتحاد منذ فترة قصيرة؛ ولكن ثقتي كبيرة في رغبة الجميع بالفريق في العمل وتطوير الأداء إلى الأفضل، وهذا سيساعدني كثيرًا في سرعة نقل الأفكار خلال الفترة القادمة".
وشدد المدرب الأرجنتيني على أن مباراة الغد مهمة جدًّا؛ لأن نتيجتها قد يترتب عليها حسم الصدارة لصالحنا في حالة الفوز وسنلعب بكل قوة لتحقيق هدفنا، بالرغم من أننا لم نحصل على قدر كافٍ من الاستشفاء بعد المباراة الماضية في الدوري".
يُذكر أن الاتحاد يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط؛ بينما يقع أجمك في المركز الأخير بدون نقاط.