الكشف عن التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022 من دوري المحترفين السعودي

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية لموسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وضمت التشكيلة المثالية للموسم الماضي من الدوري السعودي وجود أربعة لاعبين محليين، جلهم يلعب في خط الدفاع، إضافة إلى لاعب ينشط في خط الوسط.
في حين استحوذ المحترفون الأجانب على خط الهجوم بالكامل، إلى جانب السيطرة على حراسة المرمى، بالإضافة إلى وجود لاعبين في خط المنتصف.
وحصل لاعبو الاتحاد وصيف المسابقة على الحصة الأكبر من التشكيلة بوجود ثلاثة لاعبين ينتمون للفريق، فيما حصل الهلال بطل الدوري في النسخ الثلاثة المتتالية على وجود لاعبين من الفريق بالتشكيلة، ولاعبين أيضًا كانت حصيلة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق الفيحاء، ولاعب لكل من النصر، والفتح، والاتفاق، والشباب.
وشملت التشكيلة وجود 11 لاعبًا؛ 4 منهم سعوديون، و7 أجانب، يمثلون 7 أندية، واللاعبون هم:
حراسة المرمى: الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي "الفيحاء".
خط الدفاع: متعب الحربي "الشباب"، المصري أحمد حجازي "الاتحاد"، سامي الخيبري "الفيحاء"، مهند الشنقيطي "الاتحاد".
خط الوسط: سالم الدوسري "الهلال"، المحترف التونسي نعيم سليتي "الاتفاق"، الدولي البيروفي كريستيان كويفا "الفتح".
خط الهجوم: البرازيلي رومارينهو "الاتحاد"، النيجيري أوديون إيغالو "الهلال"، البرازيلي أندرسون تاليسكا "النصر".