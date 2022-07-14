الكشف عن التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022 من دوري المحترفين السعودي

وحصل لاعبو الاتحاد وصيف المسابقة على الحصة الأكبر من التشكيلة بوجود ثلاثة لاعبين ينتمون للفريق، فيما حصل الهلال بطل الدوري في النسخ الثلاثة المتتالية على وجود لاعبين من الفريق بالتشكيلة، ولاعبين أيضًا كانت حصيلة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق الفيحاء، ولاعب لكل من النصر، والفتح، والاتفاق، والشباب.