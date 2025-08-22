"الانضباط" تغرّم النصر والاتحاد والأهلي وتعاقب ساديو ماني

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية على خلفية مباراتي نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي تُقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس الجاري.
وقررت اللجنة إيقاف ساديو ماني، لاعب النصر، مباراة واحدة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بسبب اللعب العنيف خلال مباراة الاتحاد.
كما ألزمت اللجنة نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراته أمام الاتحاد.
وغرّمت اللجنة نادي الاتحاد المبلغ ذاته، بسبب تأخر لاعبيه في التواجد بالممر الخاص باللاعبين، ما تسبب في تأخر انطلاق المباراة نفسها.
وفي قرار مماثل، أُلزم النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في التواجد بالممر المؤدي إلى الملعب قبل انطلاق مباراته أمام القادسية.
كما قررت اللجنة إيقاف بونسو باه، لاعب القادسية، مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الأهلي.