الجواد "إكسبريشنست" يحسم أغلى أشواط الحفل الـ38 من موسم سباقات الطائف

وانطلقت سباقات الحفل في الساعة الـ4 من مساء الجمعة ،وحسم الجواد "سيبوط"، الذي يمتلكه ويدربه طلال سعد مطلق، الشوط الأول، الذي امتد لـ1200 متر. وفي الـ400 متر الأخيرة من المسافة، اندفع "سيبوط"، الذي قاده الخيّال أليكسيس مورينو، بقوة من الصف الثاني إلى المقدّمة، متجاوزاً الجواد "طموحات"، ثم وسّع الفارق حتى بلغ خط النهاية.