منها لقطة سعودية.. إليك أبرز اللحظات في كأس العالم قطر 2022

قدم المنتخب العربي المغربي نفسه كالحصان الأسود للمونديال، بعد أن استطاع بعزيمة وإصرار كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية، وذلك بوصوله إلى المربع الذهبي للبطولة، وتحقيق المركز الرابع، كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم.

وقدم أسود الأطلس عددًا من المباريات الرائعة، فألحقوا هزائم تاريخية بمنتخبات عريقة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقهم المليء بالأشواك نحو المربع الذهبي، فنالوا بذلك قلوب وتعاطف وحب المشجعين العرب، واحترام وانبهار العالم.