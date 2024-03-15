ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ببرشلونة

وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي 9 و10 الشهر المقبل، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع، أما جولة الذهاب في نصف النهائي فستلعب يومي 30 أبريل والأول من مايو المقبلين، على أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضًا.