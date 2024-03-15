ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ببرشلونة

أجريت، يوم الجمعة، قرعة دور ربع النهائي والدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت قرعة دور الثمانية عن صدامات قوية ومرتقبة، حيث اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنكليزي، بطل الموسم الماضي، وباريس سان جرمان الفرنسي ببرشلونة الإسباني.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.
باريس سان جرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.
أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.
ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.
كما ستشهد قرعة نصف النهائي مواجهات نارية حيث سيلتقي الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن في ربع النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.
فيما يواجه الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ودورتموند الفائز من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.
وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي 9 و10 الشهر المقبل، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع، أما جولة الذهاب في نصف النهائي فستلعب يومي 30 أبريل والأول من مايو المقبلين، على أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضًا.
ويستضيف ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية للبطولة القارية في الأول من يونيو المقبل.