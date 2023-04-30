في ختام الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيدات للمبارزة .. "لمى الفوزان" تتوّج الفائزات

اختُتمت منافسات الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، التي أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وتوّجت "لمى الفوزان" عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات في البطولة.