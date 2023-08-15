بحضور جميع الأعضاء.. مجلس إدارة نادي الشباب يعقد اجتماعه الأول

برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد آل ثنيان عقد المجلس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول بحضور جميع الأعضاء، حيث رحب بهم آل ثنيان متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أهداف وتطلعات منسوبي وعشاق النادي، وجرى خلال الاجتماع طرح الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومناقشتها، حيث أطلع الرئيس التنفيذي للنادي المجلس على متطلبات حوكمة الأندية الرياضية ومعاييرها، وما تم فيها من إنجازات خلال السنوات السابقة التي حصل فيها النادي على التصنيف فئة (أ).