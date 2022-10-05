قبل "نيو كاسل".. صحيفة: أشهر نادٍ إنجليزي كان معروضًا على السعودية للشراء

وفي أوائل عام 2019، ذكرت تقارير إخبارية أن سمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، كان مهتمًّا بشراء اليونايتد من عائلة غليزر الأمريكية؛ وفقًا لصحيفة "الديلي ميل".