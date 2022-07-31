بحسب مواصفات "الفيفا".. إدارة ضمك تنهي زراعة الملعب الرديف

أنهت إدارة نادي ضمك مؤخرًا زراعة الملعب الرديف للملعب الرئيسي للنادي من الناحية الشرقية، وذلك بدلاً من العشب الصناعي. وتعكف إدارة النادي في هذه الأيام على متابعة النمو وعمليات التسميد والمعالجات والتحسينات. وتبلغ مساحة الملعب الإجمالية 8296 مترًا مربعًا (122 طولاً في 68 عرضًا). وقد تم تأمين الخزانات الأرضية، وتجهيز غرف للمضخات حسب المواصفات والمقاييس الفنية لتنفيذ الأرضية المعشبة لملاعب كرة القدم.