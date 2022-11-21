لخوض أولى مواجهات كأس العالم.. "الأخضر" يختتم استعداده لمواجهة الأرجنتين

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" ظهر اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.