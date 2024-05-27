جماهير الاتحاد لـ"سبق": موسم للنسيان.. وأنصار النصر يؤكدون: سنحتفل بأغلى الكؤوس
عبَّرت جماهير الاتحاد عن حزنها بسبب تراجُع مستوى فريقها الكروي الأول في دوري روشن للمحترفين، والخروج بموسم صفري، وطالبت في تصريحات إلى "سبق" بتغيير الإدارة، والاستعداد المبكر للموسم الرياضي الجديد بشكل جيد ومغاير عن العام الماضي.
وتفصيلاً، قال المشجع الاتحادي حسين إن هذا الموسم للنسيان، داعيًا لعدم تكرار أخطاء الإدارة.
فيما قال المشجع محمد عبدالعاطي إن الاتحاد سيعود بقوة الموسم المقبل، وحمَّل تراجع مستوى الفريق للإدارة، بينما حمَّل مشجع آخر اللاعبين السبب.
هدفنا الكأس
بدوره، عبَّر مشجع نصراوي من الجنسية الآسيوية عن حبه الكبير لنادي النصر، ولاعبه كريستيانو رونالدو. فيما أعرب عدد من مشجعي "العالمي" عن تفاؤلهم بالفوز بكأس الملك في المباراة التي تجمعهم مع غريمهم التقليدي نادي الهلال الجمعة المقبلة متطلعين للاحتفال بأغلى الكؤوس.
وكان النصر قد حقق فوزًا مستحقًّا على ضيفه الاتحاد بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "الجولة الـ34".