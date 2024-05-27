جماهير الاتحاد لـ"سبق": موسم للنسيان.. وأنصار النصر يؤكدون: سنحتفل بأغلى الكؤوس

وكان النصر قد حقق فوزًا مستحقًّا على ضيفه الاتحاد بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "الجولة الـ34".