الانضباط والأخلاق: 200 ألف ريال غرامة على الصفا.. وحرمانه من جماهيره 5 مباريات

وجاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق بعد نحو أسبوعين من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الصفا، نظرًا لعدم التزام النادي بالأنظمة واللوائح الخاصة بالأندية الرياضية، مع حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في أعقاب ما تم رصده من تجاوزات لرابطة جمهور نادي الصفا في لقاء البكيرية.