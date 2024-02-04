الانضباط والأخلاق: 200 ألف ريال غرامة على الصفا.. وحرمانه من جماهيره 5 مباريات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً يقضي بخوض فريق الصفا الأول لكرة القدم، 5 مباريات على أرضه دون جماهير، مع إغلاق كامل للملعب، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مواجهة البكيرية في الجولة 18 من المسابقة.
وأشارت اللجنة في بيان صدر أمس الأحد، أن القرار جاء بسبب ، ترديد جماهيره عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، كما ألزمت النادي بدفع غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار قابل للاستئناف.
وجاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق بعد نحو أسبوعين من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الصفا، نظرًا لعدم التزام النادي بالأنظمة واللوائح الخاصة بالأندية الرياضية، مع حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في أعقاب ما تم رصده من تجاوزات لرابطة جمهور نادي الصفا في لقاء البكيرية.