بجوائز تتخطى 10 ملايين ريال.. انطلاق كأس الأولمبية السعودية للهجن في تبوك غدًا

ويتضمن برنامج كأس الاتحاد إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ"حقايق"، 30 شوطاً في اليوم الثاني، لفئة الـ"لقايا"، وفي اليوم الثالث 24 شوطاً مخصصة لفئة الـ"جذاع"، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ"ثنايا"، وفي اليوم الخامس والأخير يقام 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ"حيل"، والـ"زمول" إضافة للماراثون.