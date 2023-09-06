لمراجعة الحالات التحكيمية.. لجنة الحكام تعقد الاجتماع الدوري الأول لحكام دوري روشن السعودي

ويشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من 1 - 5 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.