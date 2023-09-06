لمراجعة الحالات التحكيمية.. لجنة الحكام تعقد الاجتماع الدوري الأول لحكام دوري روشن السعودي

تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الخميس، الاجتماع الدوري الأول لهذا الموسم، والذي يقام على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بالقصيم.
ويشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من 1 - 5 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.
في المقابل، تشهد الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.
يُذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة الحالات التحكيمية، والوقوف على أبرز الملاحظات في الجولات السابقة؛ لتلافيها في الجولات القادمة.