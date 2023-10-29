دورة الألعاب العالمية القتالية " الرياض 2023 ".. السعودية ترفع رصيدها إلى 47 ميدالية
رفعت السعودية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" التي تختتم غداً الاثنين في قاعة أرينا بجامعة الملك سعود، إلى 47 ميدالية، بعد أن حققت اليوم الأحد 3ميداليات في منافسات الملاكمة التايلندية (البارالمبية)، بواسطة علي الناصر الذي حقق الميدالية الذهبية في الكراسي المتحركة، وأحرز عبدالعزيز العيوني الفضية، فيما نالت حسناء النجم فضية السيدات.
3 سعوديين في نهائي الملاكمة التايلندية
تأهل 3 لاعبين سعوديين للنهائي في الملاكمة التايلاندية، حيث وصلت هتان السيف إلى نهائي وزن تحت 45 كجم (سيدات)، وتأهل البراء العامودي إلى نهائي وزن تحت 57 كجم، وعناد باعويضان إلى نهائي وزن تحت 75 كجم، وذلك بعد تخطيهم منافسات الدور نصف النهائي والتي أقيمت اليوم الأحد في صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023.
السافات والكيندو والتايكوندو
تمكن الفرنسي مهدي لويس لوران من حصد ذهبية وزن تحت 60 كجم للرجال في منافسات السافات، فيما أحرزت مواطنته نينا بيرغاندي ذهبية وزن تحت 52 كجم للسيدات، وأحرز اللاعب سيباستيان بايلوت ذهبية الفردي المختلط في القتال بالعصا على الكراسي المتحركة.
وفي منافسات الكيندو، أحرزت اليابانية مايكا سينو ذهبية فردي السيدات، وحصد مواطنها كينشيرو ماتسوزاكي ذهبية فردي الرجال.
وفي منافسات التايكوندو، أحرز ثنائي كوريا الجنوبية ذهبية الثنائي المختلط.
الختام في منطقة المشجعين
سيقام حفل ختام للدورة بعد نهاية المنافسات، في منطقة المشجعين بالأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ومن المقرّر أن تنطلق فقرات الحفل الختامي التي تستغرق نصف ساعة في تمام الساعة السابعة مساءً وعقب نهاية مراسم تتويج الفائزين في المنافسات الأخيرة، وسينطلق الحفل بالسلام الوطني، يليه عرض الرياضيين المشاركين في الدورة، ومن ثم كلمة ممثلي اللجنة المنظمة، يليها مباشرة عرض مقاطع الفيديو لأبرز لقطات الدورة، وستختتم فقرات الحفل بعرض ضوئي وموسيقي احتفالاً بأبطال النسخة الحالية.
تنظيم عالي المستوى
أكد الأيرلندي روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة والركل، أن الاهتمام والحضور الجماهيري في منافسات الدورة يؤكد شعبية اللعبة في المملكة العربية السعودية.
وقال: التطور الكبير للعبة في المملكة وأيضاً النمو المتزايد الملحوظ للاتحاد السعودي، وهو ما ظهر أثره في استضافة هذا الحدث العالمي ستعود منافعه على قطاع الألعاب القتالية في السعودية.
وأضاف "التنظيم عالي المستوى، ما شاهدناه هنا يحاكي أكبر البطولات العالمية، وهو أمر ليس بجديد على المملكة في السنوات الماضية، حيث أثبتت جدارتها في التنظيم وأعتقد أن هذه البطولة ستشكل بروفة حقيقية للمملكة قبل استضافة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2026".
بومزا التايكوندو وختام السافات
تختتم غداً الاثنين منافسات السافات حيث ستقام النهائيات في أوزان تحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 52 كجم القتالي للسيدات، وتحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، إلى جانب نهائي الفرق المختلطة للقتال بالعصا، كما تختتم منافسات التايكوندو، حيث ستقام المباريات النهائية منافسات البومزا الفردية للرجال والسيدات ونهائي الكيروجي للثنائي المختلط.
عروض الكيندو
يشهد اليوم الختامي للدورة نهائيات منافسات الملاكمة التايلاندية، حيث ستقام المباريات النهائية لأوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات، فيما ستختتم لعبة الكيندو غداً بعروض الكيندوكاتا، والفرق المختلطة، والكوك بوب الكورية، والكيندو أيادو جودو، والماستر للسيدات والرجال.
هتان.. ثقة ولياقة
أكدت هتان السيف الملاكمة السعودية، جاهزيتها لخوض نهائي الملاكمة التايلندية في وزن تحت 45 كجم غداً، في ختام منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" وكشفت هتان عن سر تفوقها ووصولها للنهائي لثقتها في نفسها وأدائها ولياقتها البدنية وتهيئتها النفسية، وأنها تدربت كثيراً قبل انطلاق منافسات الدورة.
وبينت الملاكمة السعودية أن اللعبة ليست سهلة ولا يستمر فيها إلا القوي، مقدمة شكرها لكل من ساندها ودعمها للاستمرار في اللعبة وتحقيق الإنجازات.