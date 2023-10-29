دورة الألعاب العالمية القتالية " الرياض 2023 ".. السعودية ترفع رصيدها إلى 47 ميدالية

يشهد اليوم الختامي للدورة نهائيات منافسات الملاكمة التايلاندية، حيث ستقام المباريات النهائية لأوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات، فيما ستختتم لعبة الكيندو غداً بعروض الكيندوكاتا، والفرق المختلطة، والكوك بوب الكورية، والكيندو أيادو جودو، والماستر للسيدات والرجال.