المغربي "حكيم زياش" يتلقى عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

تلقى المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي المعار إلى غلطة سراي التركي، عرضاً رسمياً من أحد الأندية السعودية لضمه بالمير كاتو الصيفي الجاري .
وأفادت تقارير صحفية سابقة عن رغبة الشباب فى التعاقد مع جناح تشيلسي الإنجليزي الذي تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.
ويشار إلى أن نادي الشباب قدم عرضاً مذهلاً للاعب المغربي، حيث قدموا له راتباً صافياً قدره 37.5 مليون يورو لمدة عامين ونصف.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "aspor" فإن هناك تطورًا مفاجئًا فى مستقبل زياش، إذ أبلغ وكيل اللاعب إدارة ناديه بتلقيه عرضين في وقت واحد أحدهما من الدوري السعودي والآخر من الدوري الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب أوكان بوروك يرغب في رؤية النجم المغربي ضمن الفريق في الموسم الجديد ولا يريد رحيله. وأبدى حكيم زياش سعادته أيضًا بتواجده في غلطة سراي، و يريد الاستمرار في النادي الأصفر والأحمر خلال الموسم المقبل.
يلعب حكيم زياش البالغ من العمر 31 عامًا، لنادى تشيلسي الإنجليزي منذ يوليو 2020، قادماً من نادى أياكس الهولندى ، وأعير إلى غلطة سراي فى أغسطس 2023.