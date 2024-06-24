المغربي "حكيم زياش" يتلقى عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب أوكان بوروك يرغب في رؤية النجم المغربي ضمن الفريق في الموسم الجديد ولا يريد رحيله. وأبدى حكيم زياش سعادته أيضًا بتواجده في غلطة سراي، و يريد الاستمرار في النادي الأصفر والأحمر خلال الموسم المقبل.