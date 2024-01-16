في المحطة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023.. "البليهي" في الوقت القاتل يُنقذ الأخضر من السقوط أمام عُمان

أنقذ المدافع علي البليهي المنتخب السعودي من السقوط أمام شقيقه العُماني، وقاد الأخضر للفوز نتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا2023 (الجولة الأولى - المجموعة السادسة)، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".