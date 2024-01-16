في المحطة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023.. "البليهي" في الوقت القاتل يُنقذ الأخضر من السقوط أمام عُمان

أنقذ المدافع علي البليهي المنتخب السعودي من السقوط أمام شقيقه العُماني، وقاد الأخضر للفوز نتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا2023 (الجولة الأولى - المجموعة السادسة)، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الأحمر العُماني بهدف دون مقابل، أحرزه صلاح اللحياني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ14، تسبب فيها المدافع السعودي حسان تمبكتي.
وحاول الأخضر تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولات ناصر الدوسري وسامي النجعي (د 24 ، و40) جانبها الصواب.
وفي الشوط الثاني واصل الأخضر السعودي البحث عن هدف التعديل، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة الـ78، حين تلاعب عبدالرحمن غريب بالدفاع العماني، وبعد فاصل من المراوغة ولا أجمل سدد كرة أرضية زاحفة داخل شباك إبراهيم المخيني محرزًا هدف التعادل للأخضر السعودي.
وفي الدقيقة الـ90 كادت رأسية سعود عبدالحميد تجلب الفرح لولا خروجها بجانب القائم العماني إلى خارج الملعب.
وفي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة الـ6+90، أحرز علي البليهي الهدف السعودي الثاني الذي كان كافيًا لحصد النقاط الثلاث (المركز الثاني).