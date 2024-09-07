بارالمبية باريس: "دوشي" يُحطِّم رقمه الشخصي مرتَيْن في "الوثب الطويل"

حطَّم حسن دوشي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، رقمه الشخصي مرتين في نهائي الوثب الطويل T20، الذي أقيم مساء اليوم في ملعب فرنسا الدولي؛ وذلك بعد أن سجل في المحاولة الأولى مسافة 7.27م، وفي المحاولة الثانية 7.31م؛ ليحل رابعًا في الترتيب، ويُنهي مشاركات المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وانتزع إيكو شيف من فريق اللاجئين البارالمبي الميدالية الذهبية بمسافة 7.51م، وحصل الماليزي عبداللطيف روملي (صاحب ذهبيتَي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020) على الميدالية الفضية بمسافة 7.45م، فيما نال الكولومبي أسبريلا أوباندو البرونزية بمسافة 7.38م.
حصل العدّاء علي النخلي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، على المركز السابع في نهائي سباق 200 م T37، بزمن 23.44 ثانية، الذي أُقيم اليوم السبت على مضمار ملعب فرنسا الدولي.
وحقق أندوفن أندري من فريق اللاجئين البارالمبي الميدالية الذهبية بزمن 22.69 ثانية، ونال البرازيلي ريكاردو ميندونكا الميدالية الفضية بزمن 22.71 ثانية، فيما حصد مواطنه كوستا كريستيان الميدالية البرونزية بزمن 22.74 ثانية.
يُسدل الستار غدًا الأحد على منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "باريس 2024" بأربع رياضات، هي (كرة السلة [كراسي متحركة]، ورفع الأثقال، والكانو، وألعاب القوى)، بعد منافسة أكثر من 4400 رياضي في 22 رياضة على مدى 11 يومًا.
وسيتضمن الختام الذي سيقام عند الـ9.30 مساء بتوقيت السعودية في ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس حفلاً موسيقيًّا بمشاركة 24 فنانًا فرنسيًّا، وتسليم العلم البارالمبي لمنظمي دورة الألعاب البارالمبية 2028 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بنسختها الثامنة عشرة.
بات من المؤكد حصول الصين على المركز الأول في قائمة ميداليات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024؛ وذلك بعد أن واصلت صدارتها الترتيب منذ انطلاق الدورة حتى مساء اليوم بـ93 ميدالية ذهبية، وإجمالي 214 ميدالية متنوعة (93 ذهبية، 72 فضية و49 برونزية). وحلت بريطانيا ثانيًا بـ 47 ذهبية وإجمالي 117 ميدالية (47 ذهبية، و40 فضية، و30 برونزية)، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثالثًا بـ34 ذهبية، وإجمالي 100 ميدالية متنوعة (34 ذهبية، و41 فضية، و25 برونزية).