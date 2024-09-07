بارالمبية باريس: "دوشي" يُحطِّم رقمه الشخصي مرتَيْن في "الوثب الطويل"

بات من المؤكد حصول الصين على المركز الأول في قائمة ميداليات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024؛ وذلك بعد أن واصلت صدارتها الترتيب منذ انطلاق الدورة حتى مساء اليوم بـ93 ميدالية ذهبية، وإجمالي 214 ميدالية متنوعة (93 ذهبية، 72 فضية و49 برونزية). وحلت بريطانيا ثانيًا بـ 47 ذهبية وإجمالي 117 ميدالية (47 ذهبية، و40 فضية، و30 برونزية)، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثالثًا بـ34 ذهبية، وإجمالي 100 ميدالية متنوعة (34 ذهبية، و41 فضية، و25 برونزية).