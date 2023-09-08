4 أندية سعودية ضمن قائمة الأفضل آسيوياً

كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، عن أفضل 10 أندية آسيوية في الوقت الحالي، حيث احتلت أندية السعودية أول 3 مراكز.
حيث جاء فريق الهلال في صدارة ترتيب أفضل أندية في آسيا حيث حصل على تقييم نسبته 81.7، تصنيفه عالمياً بلغ 85، وحل بالمركز الثاني الاتحاد الذي حصل نسبة تقييم بلغت 81.1، بتصنيف عالمي بلغ 97.
واحتل النصر المركز الثالث حيث حصل على تقييم بلغ 80.4، وتصنيفه عالمياً بلغ 111، يليه بيرسبوليس، سابهان الإيرانيين حيث حصلا على تقييم بلغ 77.8، 77.1 على التوالي.
ووقع بالمركز السابع التعاون السعودي الذي بلغ تقييمه نحو 76.5، بعد أولسان الكوري الذي بلغ تقييمه نحو 77,0.
وفي المركز الثامن حل استقلال الإيراني بتقييم بلغ 76.4، يليه يوكوهاما إف مارينوس بتقييم بلغ 76.3، ثم بوهانغ ستيلرز الكوري بتقييم بلغ نحو 75.8.