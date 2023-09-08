4 أندية سعودية ضمن قائمة الأفضل آسيوياً

حيث جاء فريق الهلال في صدارة ترتيب أفضل أندية في آسيا حيث حصل على تقييم نسبته 81.7، تصنيفه عالمياً بلغ 85، وحل بالمركز الثاني الاتحاد الذي حصل نسبة تقييم بلغت 81.1، بتصنيف عالمي بلغ 97.