صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية تؤكد: "مانشيني" مدربًا للمنتخب السعودي لكرة القدم

ذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجح في التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي المخضرم "روبرتو مانشيني" لتولي تدريب الأخضر السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
وأعلن المدرب "مانشيني" صباح اليوم الأحد تقديم استقالته من تدريب منتخب إيطاليا، وذلك بشكل فوري، ودون إبداء أسباب واضحة.
وبحسب الصحف الإيطالية فإن رحيل المدرب عن تدريب "الاتزوري" بسبب توصله لاتفاق من أجل تدريب المنتخب السعودي.
ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا” الإيطالية فسوف يتولى مانشيني تدريب المنتخب السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2026، على أن تكون أولى مهامه الكبرى بطولة كأس أمم آسيا 2023.
ويخوض الأخضر السعودي بطولة كأس آسيا، التي ستقام في قطر خلال شهر يناير القادم.