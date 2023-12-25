لاعب النصر "رونالدو" يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن.. والهلالي "ميتروفيتش" يطارده

واحتل المركز الثاني الصربي الكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال برصيد 16 هدفًا، في حين جاء الكاميروني جورج نكودو لاعب ضمك بالمركز الثالث برصيد 14 هدفًا.

وجاء بالمركز الرابع فراس البريكان لاعب الأهلي الذي نجح في تسجيل 11 هدفًا، يليه نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 10 أهداف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.