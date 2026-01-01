غياب لاعبي النصر عن التشكيلة المثالية للجولة 12 في دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت التشكيلة غياب لاعبي النصر، بينما ضمّت لاعبين من الفتح، والاتحاد، والهلال، ولاعبًا واحدًا من كل من الحزم، والأهلي، والتعاون، والاتفاق، والقادسية، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى:
برونو فاريلا (الحزم) – 8.3
خط الدفاع:
مروان سعدان (الفتح) – 7.9
روجر إيبانيز (الأهلي) – 7.9
أندريه جيروتو (التعاون) – 8.2
فابينيو (الاتحاد) – 7.9
خط الوسط:
ثيو هيرنانديز (الهلال) – 8.4
ستيفن بيرجوين (الاتحاد) – 8.4
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) – 9.0
جورجينيو فينالدوم (الاتفاق) – 8.9
خط الهجوم:
ماتيو ريتيجي (القادسية) – 7.9
ماتياس فارغاس (الفتح) – 7.8