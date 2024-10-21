"فاردي" يفكر في عروض الدوري السعودي للمحترفين

يُفكّر أحد نجوم نادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في قبول العروض المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "Fichajes" فإن مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، بدأ التفكير في مستقبله مع ناديه، ويدرس عدة خيارات، قبل إنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.
وأوضحت ذات الصحيفة أن اللاعب يدرس ما إذا كان سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، أم سيحصل على راتب أخير من الدوري السعودي للمحترفين؛ ليكون محطته الأخيرة.
وسبق أن أبدى عدد من الأندية السعودية اهتمامها بكسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، عام 2025.
وكانت قد ذكرت صحيفة "the sun" في وقت سابق، أن القادسية والشباب السعوديين هما الناديان اللذان لديهما رغبة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي خلال الموسم المقبل.