"فاردي" يفكر في عروض الدوري السعودي للمحترفين

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "Fichajes" فإن مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، بدأ التفكير في مستقبله مع ناديه، ويدرس عدة خيارات، قبل إنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.