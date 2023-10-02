في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.. النصر يعزف "سيمفونية" ثلاثية في مرمى الاستقلال ويتربع على القمة

وسط حضور ومساندة أكثر من 20 ألف متفرج، رسم فريق النصر الأول لكرة القدم لوحة فنية إبداعية في دوري أبطال آسيا، حين قلب الطاولة أمام ضيفه الاستقلال الطاجاكستاني، وحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ( المجموعة الخامسة).