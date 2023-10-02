في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.. النصر يعزف "سيمفونية" ثلاثية في مرمى الاستقلال ويتربع على القمة

وسط حضور ومساندة أكثر من 20 ألف متفرج، رسم فريق النصر الأول لكرة القدم لوحة فنية إبداعية في دوري أبطال آسيا، حين قلب الطاولة أمام ضيفه الاستقلال الطاجاكستاني، وحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ( المجموعة الخامسة).
الشوط الأول انتهى بتقدم الاستقلال، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب " سينين سيباي "، بعد خطأ من حارس النصر نواف العقيدي، في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر في الدقيقة 44.
وكانت محاولات " كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا " في هذ الشوط غير إيجابية.
وفي الشوط الثاني ضاعت فرصة التعديل للنصر عن طريق عبد الرحمن غريب، ومن ثم "رونالدو" تباعاً في 53،55.
لكن "رونالدو" عدل النتيجة لفريقه بهدف رائع "كرة ساقطة" في الدقيقة 66، كما عزز "تاليسكا" النتيجة لفريقه بهدف ثان من خلال رأسية رائعة في الدقيقة 72، بعد استثماره لعرضية أيمن يحيى، وأضاف "تاليسكا " الهدف الثالث للعالمي، في الدقيقة 77.
بتلك النتيجة تربع النصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وبقي الاستقلال بنقطة واحدة.