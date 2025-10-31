الرياض تحتضن نهائيات محترفات التنس 2025 بمشاركة نجمات العالم وجوائز تتجاوز 15 مليون دولار

تنطلق يوم غدٍ السبت نهائيات رابطة محترفات التنس 2025، في العاصمة الرياض، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر، داخل الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.