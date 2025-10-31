الرياض تحتضن نهائيات محترفات التنس 2025 بمشاركة نجمات العالم وجوائز تتجاوز 15 مليون دولار

تنطلق يوم غدٍ السبت نهائيات رابطة محترفات التنس 2025، في العاصمة الرياض، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر، داخل الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتُقام البطولة بالشراكة مع رابطة محترفات التنس، في اتفاق يمتد لثلاثة أعوام مع الاتحاد السعودي، وتُعد من أبرز البطولات الختامية في موسم التنس العالمي، بمشاركة أفضل لاعبات التنس، للتنافس على اللقب بنظام الدوري في فئتي الفردي والزوجي، وبجوائز مالية تتجاوز 15 مليون دولار أمريكي.
وتشهد "فئة الفردي" مواجهات قوية ضمن اليوم الافتتاحي، أبرزها لقاء البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا، ضد الأمريكية ماديسون كيز ضمن مجموعة "سيرينا ويليامز"، تليها مباراة أمريكية-كازاخستانية بين أماندا أنيسيموفا وإيلينا ريباكينا ضمن مجموعة "ستيفاني غراف".
وفي "فئة الزوجي"، تلتقي الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني مع الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس، فيما تواجه البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، الثنائي التايوانية هسيه سي-وي واللاتفية يلينا أوستابينكو، ضمن منافسات مجموعة "مارتينا نافراتيلوفا".
وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة العالمية استمرارًا لدورها المتصاعد كوجهة رياضية دولية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وضمن استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز الحضور السعودي على خريطة الرياضة العالمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.