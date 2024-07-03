الأخضر تحت 19 عامًا يتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، عقب فوزه على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في الطائف.