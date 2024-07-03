الأخضر تحت 19 عامًا يتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، عقب فوزه على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في الطائف.
افتتح أهداف الأخضر السعودي سعود هارون برأسية جميلة بعد أن تابع عرضية راكان الغامدي في شباك الحارس عمر سويدان وذلك في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول.
ومطلع الشوط الثاني ضاعف سعد حقوي تقدم المنتخب السعودي من مجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في الشباك عند الدقيقة 51.
وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي في نهائي البطولة، المقرر له بعد غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.