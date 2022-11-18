"اليمامة" يتغلب على "الاتحاد" برباعية

وتُستكمل غدًا منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات، في الأولى يستضيف شعلة الشرقية فريق النصر على ملعب نادي النهضة بالدمام عند الساعة الـ(18:40) مساء، ثم تحل سيدات الهلال ضيوفًا على فريق سما في لقاء يقام على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند تمام الساعة السابعة مساء.