"اليمامة" يتغلب على "الاتحاد" برباعية

حقق فريق اليمامة لكرة القدم للسيدات انتصارًا كبيرًا على نظيره فريق الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الجمعة، وذلك على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات لموسم 2022/ 2023م.
وتناوب على تسجيل أهداف فريق اليمامة كل من البندري مبارك (هدفين)، ونورة عبدالمحسن، وكنزة حجار، في حين سجلت اللاعبة زينب عباس هدف الاتحاد الوحيد.
وبهذه النتيجة رفع فريق اليمامة رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمَّد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط بالمركز الرابع.
وتُستكمل غدًا منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات، في الأولى يستضيف شعلة الشرقية فريق النصر على ملعب نادي النهضة بالدمام عند الساعة الـ(18:40) مساء، ثم تحل سيدات الهلال ضيوفًا على فريق سما في لقاء يقام على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند تمام الساعة السابعة مساء.
وتُختتم مواجهات الجولة بلقاء يجمع الشباب مع الأهلي على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(19:35) مساء.