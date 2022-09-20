جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في مباريات دوري روشن

تصدرت جماهير نادي الاتحاد جدول ترتيب الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 4 جولات على انطلاقته.
وتربعت جماهير النادي الغربي على قائمة أكثر الأندية حضورًا في المنافسة، حيث بلغ عدد حضور جماهيره في المباراتين اللتين استضافهما على أرضه 58605 مشجعين.
وحلت جماهير النصر في المركز الثاني بالقائمة بعدد حضور بلغ في مباراتي الفريق على ملعبه مرسول بارك أمام الوحدة وضمك 34284 مشجعًا.
فيما جاءت جماهير الهلال في المركز الثالث بقائمة الحضور الجماهيري بـ34800 مشجع تلاها جماهير العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين حيث حلت رابعة بـ23642 مشجعًا.
ويعد فريقا الوحدة وضمك الأقل خوضًا للمواجهات على أرضيهما حتى نهاية الجولة الرابعة، إذ خاض الوحدة مواجهة واحدة حضرها 3118 مشجعًا، بينما احتل ضمك المركز الأخير في القائمة بحضور 746 مشجعًا في ملعبه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.