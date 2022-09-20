جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في مباريات دوري روشن

ويعد فريقا الوحدة وضمك الأقل خوضًا للمواجهات على أرضيهما حتى نهاية الجولة الرابعة، إذ خاض الوحدة مواجهة واحدة حضرها 3118 مشجعًا، بينما احتل ضمك المركز الأخير في القائمة بحضور 746 مشجعًا في ملعبه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.