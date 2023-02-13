من أمام العروبة.. "باستوس" يقود الأهلي لصدارة" دوري يلو"

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى "مؤقتًا"، بعد أن كسب ضيفه العروبة بهدف دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، وذلك على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم فريح الجلعود.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من الاستحواذ الكبير للأهلي 70 % مقابل 30 % للعروبة، لكن محاولات الثلاثي الأهلاوي (هيثم عسيري، رياض بودبوز، ميلسي) كانت سلبية.
وفي الشوط الثاني بادر الأهلي في زيارة مرمى حارس العروبة مصطفى مطر عند الدقيقة 53 بهدف أول عن طريق "باستوس".
وعند الدقيقة 90 أضاع "أميرال" فرصة تعزيز النتيجة للأهلي بهدف ثانٍ.
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 43 نقطة، وبقي "العروبة" على رصيده السابق 23 نقطة.