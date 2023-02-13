من أمام العروبة.. "باستوس" يقود الأهلي لصدارة" دوري يلو"

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى "مؤقتًا"، بعد أن كسب ضيفه العروبة بهدف دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، وذلك على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم فريح الجلعود.