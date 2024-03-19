"مانشيني" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة الأخضر أمام طاجيكستان

ويستضيف الأخضر بعد غدٍ الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.