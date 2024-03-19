"مانشيني" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة الأخضر أمام طاجيكستان

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك بقاعة المؤتمرات في ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض.
ويستضيف الأخضر بعد غدٍ الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ست، مقابل 4 نقاط لمنتخب طاجيكستان.