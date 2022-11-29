"الصقور" في مواجهة "أكون أو لا أكون".. هل يتكرر إنجازه في مونديال أمريكا؟

يتطلع المنتخب السعودي غدًا إلى العبور للدور الثاني في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما يلتقي نظيره المكسيكي عند الساعة العاشرة على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي الأرجنتين وبولندا اللذين يلتقيان في التوقيت ذاته.
وكان الأخضر قد استهل مشواره في المونديال بانتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، محققًا ثلاث نقاط مهمة، وفي الجولة الثانية خسر الأخضر أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، فيما تحتل بولندا الصدارة بأربع نقاط، ويقبع المنتخب المكسيكي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بعدما حصد نقطة واحدة من التعادل مع بولندا في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين في الجولة الثانية بهدفين دون رد.
ويملك الأخضر السعودي فرصة الفوز بأي نتيجة على المكسيك ليضمن بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي في تكرار لإنجاز الظهور الأولي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، على اعتبار أن رصيد الأخضر سيصبح ست نقاط ما يعني تأهله في صدارة المجموعة في حال تعادل الأرجنتين مع بولندا، وثانيًا في حال فوز بولندا، فيما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد المتصدّر في حال فوز الأرجنتين على بولندا بعدما يتساوى المنتخبان بست نقاط لكل منهما.
وقد يكون التعادل كافيًا لعبور الأخضر، وذلك في حال خسارة الأرجنتين من بولندا التي ستتصدّر حينها بسبع نقاط، ويبلغ المنتخب السعودي ثمن النهائي ثانيًا برصيد أربع نقاط.
في المقابل، يدخل المنتخب المكسيكي المباراة بحسابات معقّدة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث سيكون بحاجة إلى الفوز مقابل خسارة الأرجنتين من بولندا، أما في حال تعادل الأرجنتين، فسيتعين على المنتخب المكسيكي أن يفوز على المنتخب السعودي بفارق ثلاثة أهداف وربما أكثر، حتى يصبح ثانيًا بفارق الأهداف عن الأرجنتين.
يُذكر أن المنتخب السعودي يفتقد جهود 3 لاعبين على غرار القائد سلمان الفرج والمدافع الأيسر ياسر الشهراني للإصابة، إلى جانب عبدالإله المالكي الموقوف لنيله إنذارين، غير أن "رينارد" يملك قاعدة واسعة قادرة على سد الفراغ وتحقيق النتيجة المطلوبة من أجل التأهل إلى الدور الثاني.