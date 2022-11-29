"الصقور" في مواجهة "أكون أو لا أكون".. هل يتكرر إنجازه في مونديال أمريكا؟

وكان الأخضر قد استهل مشواره في المونديال بانتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، محققًا ثلاث نقاط مهمة، وفي الجولة الثانية خسر الأخضر أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، فيما تحتل بولندا الصدارة بأربع نقاط، ويقبع المنتخب المكسيكي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بعدما حصد نقطة واحدة من التعادل مع بولندا في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين في الجولة الثانية بهدفين دون رد.