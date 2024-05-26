على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجمعة.. نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تجرى الجمعة المقبل، 31 مايو، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023- 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
بهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين في السعودية.
وقال في تصريحٍ صحافي الأحد «تجسّد هذه الرعاية الدعم اللامحدود من قيادة وطننا - حفظها الله - للقطاع الرياضي، الذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030 بما تحمله من تمكين لشباب وشابات السعودية، وتعزيزاً لحضور السعودية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي».
وأضاف الوزير «الرعاية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين تعدّ تكريماً للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزاتٍ متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل السعودية محط أنظار العالم ومركزاً للرياضيين، إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018، حضرها أكثر من 2.6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024».
وهنّأ الوزير فريقي الهلال والنصر على وصولهما للمباراة النهائية على الكأس الغالية، متمنياً لهما التوفيق وتقديم مستوى متميز يعكس تطور كرة القدم السعودية.