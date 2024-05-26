على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجمعة.. نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وأضاف الوزير «الرعاية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين تعدّ تكريماً للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزاتٍ متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل السعودية محط أنظار العالم ومركزاً للرياضيين، إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018، حضرها أكثر من 2.6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024».