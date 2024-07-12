موسم الرياض يستضيف كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريَّيْن سبتمبر المقبل

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحـاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، الدكتور باتريس موتسيبي، التوصل إلى اتفاق بين شركة Sela، التي تمثل موسم الرياض، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ لإقامة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين فريقَي الأهلي المصري والزمالك المصري.
وستقام المباراة كجزء من فعاليات (موسم الرياض 2024) في 27 سبتمبر 2024.
وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.
وقال المستشار تركي آل الشيخ: "نحن سعداء باستضافة كأس السوبر الإفريقي في موسم الرياض، الـذي يمثل إحدى أهم البطولات في القارة الإفريقية. هذا الحدث يجمع بين اثنين من عمالقة كرة القدم من بلدنا الشقيق (جمهورية مصر العربية)، الأهلي والزمالك. نحـن جميعًا نتطلع إلى مباراة تنافسية، تليق بتوقعاتنا".
من جهته، قال رئيس الاتحاد الإفريقـي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي: "تستند الشراكة بين الاتحـاد الإفريقـي لكرة القدم والمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للترفيه، إلى العلاقة الممتازة والالتزام المتبادل من كلا الطرفين. ونحن في الاتحاد الإفريقي متحمسون، ونتطلع إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي توتـال إنرجيز 2024 بين اثنين من أكثر الأندية شعبية ونجاحًا في إفريقيا، هما الأهلي والزمالك".
يُذكر أن النادي الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا الحالي، بينما الزمالك، العملاق المصري الآخر، هو بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.