موسم الرياض يستضيف كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريَّيْن سبتمبر المقبل

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإفريقـي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي: "تستند الشراكة بين الاتحـاد الإفريقـي لكرة القدم والمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للترفيه، إلى العلاقة الممتازة والالتزام المتبادل من كلا الطرفين. ونحن في الاتحاد الإفريقي متحمسون، ونتطلع إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي توتـال إنرجيز 2024 بين اثنين من أكثر الأندية شعبية ونجاحًا في إفريقيا، هما الأهلي والزمالك".