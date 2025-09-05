الهجن السعودية تتألق في "اللقايا".. وتتصدر مهرجان ولي العهد 2025

في استمرار للتفوق اللافت للهجن السعودية، اختتمت اليوم منافسات فئة "اللقايا" ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2025، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور إقليمي ودولي واسع.
وحققت الهجن السعودية المركز الأول في 30 شوطًا من أصل 33، مقابل شوطين للإمارات وشوط لقطر، وسط مشاركة 1,438 مطية تنافست في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 873 مطية صباحًا و565 مساءً.
وتميّزت المطية "المتحد" لمالكها عبدالرحيم حماد العنمي بأفضل توقيت في فئة "اللقايا"، حيث نالت لقب الشوط الـ12 بزمن 6:04.346 دقائق، ما يعكس جاهزية الهجن السعودية وتفوقها في الميدان.
وكانت منافسات المهرجان قد انطلقت الثلاثاء الماضي في نسخته السابعة، وتشمل 249 شوطًا منها 5 أشواط لسباقات الهجانة للرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة الجوائز الـ50 مليون ريال.
ويشهد غدًا اليوم الختامي للمهرجان بإقامة أربعة أشواط حاسمة على كؤوس ولي العهد، بجوائز تبلغ 4.4 ملايين ريال، تشمل سباقات "بكار" و"قعدان" لفئتي "المفتوح" و"العام"، ما يرفع مستوى الحماس والترقّب.
ويُعد المهرجان من أكبر الأحداث الرياضية والثقافية في المنطقة، حيث يعكس العمق التراثي للمملكة، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة الهجن وإبرازها دوليًا، مع تحقيق عوائد اقتصادية وتنشيط الحركة السياحية في الطائف.