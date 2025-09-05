الهجن السعودية تتألق في "اللقايا".. وتتصدر مهرجان ولي العهد 2025

وحققت الهجن السعودية المركز الأول في 30 شوطًا من أصل 33، مقابل شوطين للإمارات وشوط لقطر، وسط مشاركة 1,438 مطية تنافست في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 873 مطية صباحًا و565 مساءً.