السعودية تستضيف منافسات النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً

تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً في نسختها الخامسة، والتي تحتضنها مدينة الأحساء اعتباراً من يوم 20 مارس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا، مصر إلى جانب المنتخب الوطني.