السعودية تستضيف منافسات النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً

تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً في نسختها الخامسة، والتي تحتضنها مدينة الأحساء اعتباراً من يوم 20 مارس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا، مصر إلى جانب المنتخب الوطني.
وتأتي دعوة منتخبات من خارج الإقليم "كوريا الجنوبية، تايلاند، وأستراليا ومصر" استكمالاً لخطط اتحاد غرب آسيا الرامية لتوسيع المشاركات وفتح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بهدف التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا يوم 3 مارس المقبل.
يذكر أن هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها المملكة منافسات البطولة، حيث استضافتها عام 2021 وحل فيها المنتخب الوطني وصيفاً، فيما أقيمت في جدة عام 2022 وتوج الأخضر بلقبها.