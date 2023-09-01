تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع سيرجيو راموس لضمه بالميركاتو الصيفي
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان السابق؛ لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" بأن مسؤولي الاتحاد سيلتقون براموس خلال الساعات المقبلة؛ لمحاولة إقناعه بقبول الانتقال واللعب بالدوري السعودي.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن راموس أبلغ إدارة الاتحاد منذ أيام أن أولويته هي الانضمام إلى غلطة سراي التركي، لكن النادي السعودي سيحاول تغيير رأيه بمقترح جديد ضخم.
كما أشار الصحفي "بن جاكوبس" بحسابه الشخصي عبر موقع "أكس" أن نادي الاتحاد لا يزال ينتظر سيرجيو راموس، الذي يمتلك العديد من العروض، ويأخذ وقته لاتخاذ قرار نهائي.
وأوضح الصحفي أن المحادثات بين راموس ومسؤولي الاتحاد الأسبوع الماضي، شجّعت النادي السعودي على الاستمرار في المفاوضات، ولكن لم يتم الحصول على ضوء أخضر بعدُ.
ورحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف النادي الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب في الفترة من 2005 وحتى 2021.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو.