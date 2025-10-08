Bright Future وThe Vicious يحرزان أولى البطولات الكبرى في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية

وضمن بطولةٍ شهدت مشاركة 16 من أبرز الأندية السعودية، وفي أجواءٍ من الحماس والتحدي، قدّم فريق Bright Future أداءً استثنائيًا تُوِّج بتحقيق أول بطولة في تاريخه ضمن منافسات بطولة EAFC25 الكبرى. وتمكّن نجمه Ibra6577 من حسم اللقب بعد فوزه المثير على S_7wi لاعب فريق Twisted Minds بنتيجةٍ إجمالية بلغت 11–6 في المباراة النهائية. وفي لقاء تحديد المركز الثالث، خاض فريق Al-Dahab Club مواجهةً متقاربة أمام Twisted Minds انتهت بفارقٍ ضئيل 9–8، في دليلٍ واضحٍ على حجم التنافس المحتدم بين الأندية المشاركة.