Bright Future وThe Vicious يحرزان أولى البطولات الكبرى في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية

شهدت العاصمة الرياض ختامًا مميزًا لأولى البطولات الكبرى ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، مع تتويج فريقي Bright Future وThe Vicious بأول لقبين في الموسم ضمن بطولتي EAFC25 وCall of Duty: Black Ops 6 الكبرى، في منافساتٍ حماسية احتضنتها SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي.
ويُنظَّم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية من قِبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويُعد المنصة الأبرز لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية، وتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالمي في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويجمع الدوري نخبة الأندية السعودية في مجموعة من أشهر الألعاب والبطولات، ضمن منافساتٍ احترافية تشهد مستوياتٍ عالية من الإثارة والتشويق.
وضمن بطولةٍ شهدت مشاركة 16 من أبرز الأندية السعودية، وفي أجواءٍ من الحماس والتحدي، قدّم فريق Bright Future أداءً استثنائيًا تُوِّج بتحقيق أول بطولة في تاريخه ضمن منافسات بطولة EAFC25 الكبرى. وتمكّن نجمه Ibra6577 من حسم اللقب بعد فوزه المثير على S_7wi لاعب فريق Twisted Minds بنتيجةٍ إجمالية بلغت 11–6 في المباراة النهائية. وفي لقاء تحديد المركز الثالث، خاض فريق Al-Dahab Club مواجهةً متقاربة أمام Twisted Minds انتهت بفارقٍ ضئيل 9–8، في دليلٍ واضحٍ على حجم التنافس المحتدم بين الأندية المشاركة.
وفي الجانب الآخر، وفي منافسةٍ لا تقل حماسًا وتشويقًا، حقق فريق The Vicious مفاجأةً كبرى بتتويجه بطلًا لبطولة Call of Duty: Black Ops 6 الكبرى بعد انتصاره على Team Falcons بنتيجة 4–3 في سلسلة مبارياتٍ شهدت صراعاتٍ محتدمة حتى الجولة الأخيرة. وحصد اللاعب d7oomx جائزة أفضل لاعب في البطولة تتويجًا لأدائه الحاسم الذي قاد فريقه لتحقيق أول لقبٍ في البطولات الكبرى.
وتتواصل منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بوتيرةٍ متصاعدة، حيث تنتظر الجماهير إحدى عشرة بطولةً كبرى قادمة ستعيد رسم ملامح سباق الأندية نحو التتويج باللقب الأغلى. وفي ظل هذا الزخم الكبير، يستعد أبرز نجوم الأندية السعودية لكتابة فصلٍ جديد في مسيرة الرياضات الإلكترونية بالمملكة، في تأكيدٍ على مكانتها الرائدة إقليميًا وعالميًا في هذا القطاع المتنامي.