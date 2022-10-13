هدف لاعب الاتفاق "سليتي" بمرمى الفيحاء الأجمل في الجولة السابعة من دوري روشن

حصل هدف الدولي التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق بمرمى الفيحاء، على جائزة أجمل هدف في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023م.
وفاز هدف النجم التونسي على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
وسجل نعيم سليتي الهدف الثاني من أهداف فريقه في المباراة، والتي انتصر بها بثلاثية نظيفة، بلمسة جميلة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وحصل هدف النجم التونسي، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (27٬767) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 52،1% من الأصوات، متقدماً على هدف الأرجنتيني كارلوس جونيور لاعب الشباب بمرمى الهلال، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 36،3% من الأصوات، فيما جاء هدف الكونغولي غاي مبينزا لاعب الطائي بمرمى الرائد بالمرتبة الثالثة بـ 11،6% من الأصوات.