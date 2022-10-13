هدف لاعب الاتفاق "سليتي" بمرمى الفيحاء الأجمل في الجولة السابعة من دوري روشن

وحصل هدف النجم التونسي، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (27٬767) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 52،1% من الأصوات، متقدماً على هدف الأرجنتيني كارلوس جونيور لاعب الشباب بمرمى الهلال، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 36،3% من الأصوات، فيما جاء هدف الكونغولي غاي مبينزا لاعب الطائي بمرمى الرائد بالمرتبة الثالثة بـ 11،6% من الأصوات.