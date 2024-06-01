المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات لأول مرة تحت مسمى "رالي السعودية" عام 2025

من جهته، أعرب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته باستضافة السعودية بطولة العالم للراليات للمرة الأولى، وقال: "إن وصول سلسلة سباقات أخرى ذات مكانة عالمية إلى السعودية يجسد أن بلادنا أصبحت موطنًا مفضلاً للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب، منها رياضة المحركات؛ إذ انضم هذا الحدث الكبير إلى جملة الفعاليات الأخرى، مثل سباقات الفورمولا1، والفورمولا إي، وسباق إكستريم إي، ورالي داكار؛ وهو ما يعد نجاحًا آخر، يُسجَّل في قائمة الإنجازات في ملف الاستضافات على أرض السعودية".