المنتخب السعودي للمبارزة يشارك في بطولة العالم

وكان المنتخب السعودي لسلاح السايبر قد أنهى معسكره الإعدادي اليوم في أكاديمية كريستيان باور في مدينة أورليان الفرنسية، بعد أن استمر لمدة 20 يوماً، بإشراف مدير الأداء الرياضي في الاتحاد سيريل، والمدرب الوطني ماجد المطيري، وتواجد إداري المنتخب سعود الهويمل.