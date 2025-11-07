"الدوسري" بعد ترشحه لجوائز الفيفا: لن أتوقف.. وسأواصل المسيرة العالمية

في تألق جديد، قاد نجم الهلال سالم الدوسري فريقه إلى فوز مثير على النجمة بنتيجة 4 – 2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.