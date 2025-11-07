"الدوسري" بعد ترشحه لجوائز الفيفا: لن أتوقف.. وسأواصل المسيرة العالمية

في تألق جديد، قاد نجم الهلال سالم الدوسري فريقه إلى فوز مثير على النجمة بنتيجة 4 – 2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وأكد "الدوسري"، الذي تُوّج بلقب رجل المباراة، في تصريحات لبرنامج "ثمانية سبورت"، أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث قبل فترة توقف المنتخبات، مشيرًا إلى أن طموحه لا يتوقف.
وقال: «الحمد لله على الانتصار، والأهم أننا حصلنا على ثلاث نقاط مهمة. الماضي انتهى، أنا ولد الحاضر، وسأعمل أكثر لأكون في القمة».
وأضاف نجم الهلال: «الحمد لله على أني أول سعودي يُرشَّح لجوائز الفيفا، ولن أتوقف عند هذا الحد، وسأواصل المسيرة العالمية»،
موجهًا شكره وتقديره لجماهير الهلال على دعمهم المستمر.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي النجمة في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة.