دوري روشن للمحترفين: النصر في مواجهة الخلود والأهلي أمام الأخدود

تنطلق المواجهة بين الأهلي والأخدود، غدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.