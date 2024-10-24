دوري روشن للمحترفين: النصر في مواجهة الخلود والأهلي أمام الأخدود

تستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب محمد بن فهد بالدمام.
يدخل القادسيةُ المباراةَ وهو بالمركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يقع ضمك بالمركز الـ12 برصيد 7 نقاط.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يشارك النصر في المباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين يأتي الخلود بالمركز الـ15 برصيد 5 نقاط.
تنطلق المواجهة بين الأهلي والأخدود، غدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
يدخل الأهلي المواجهةَ وهو في المركز السابع برصيد 10 نقاط، في حين يقع الأخدود بالمركز الـ17 "قبل الأخير" برصيد 4 نقاط.